Sciopero delle telecomunicazioni: cosa cambia per gli utenti?

Per il giorno 1 febbraio è stato proclamato lo. A comunicarloche in una nota dichiara: “Le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL hanno dichiarato lo sciopero del giorno 1 febbraio 2017 per l’intero turno di lavoro (otto ore) per tutto il personale del settore TLC […] restano tuttavia garantiti, ai sensi delle vigenti disposizioni di regolamentazione dello sciopero, i, di supporto al cliente () e di assistenza tecnica”. Saranno perciò coinvolti i principali operatori telefonici: TIM, Vodafone e il neonato. Ma cosa cambia in sostanza per gli utenti? Durante lo sciopero gli utenti potrannonormalmente, ma saranno garantiti solo i servizi base di rete, di supporto e di assistenza tecnica con la conseguenza di qualche inevitabile ritardo.Loè stato proclamato per sollecitare il rinnovo del Contratto Nazionale delle Telecomunicazioni, vista quella che lasottolinea come “perdurante distanza tra la piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali e le richieste di Asstel”.