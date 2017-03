Sciopero controllori volo, Alitalia cancellerà il 40% dei voli

(Teleborsa) – Proclamato un nuovo sciopero del trasporto aereo per lunedì 20 marzo 2017, a causa del quale Alitalia fa sapere sarà cancellato il 40% dei voli nazionali ed internazionali.

Per Lunedì 20 marzo alcune sigle sindacali dei controllori di volo hanno proclamato un’agitazione dalle ore 13 alle 17, e sempre per l’intera giornata del 20 marzo – ad eccezione delle fasce garantite 7-10 e 18-21 – la sigla sindacale CUB Trasporti (e per gli aeroporti di Milano anche il sindacato USB) ha confermato uno sciopero generale del comparto aereo.

Sul sito alitalia.com è disponibile la lista completa dei voli cancellati, insieme alle informazioni dettagliate sulle modalità di riprotezione che prevedono il rimborso del biglietto o la possibilità di cambiare il proprio volo senza alcuna penale fino al 4 aprile.

La compagnia ha quindi attivato un piano straordinario per riproteggere i oasseggeri in giornata: uso di aerei più capienti su alcune rotte domestiche e internazionali, rafforzamento personale dei maggiori aeroporti di Roma e Milano, aumento del personale di call center.