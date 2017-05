Samsung Innovation Camp: il programma gratuito dedicato agli under 30 per diventare Innovation Designer

Il mondo del lavoro cambia a una velocità tale che ogni anno si affacciano sul mercato nuove figure, soprattutto nel campo della tecnologia. Una di queste è l’Innovation Designer: un professionista che deve unire competenze di marketing, comunicazione e tecnologia per fare da “ponte” tra le aziende e i consumatori.

Per questo Samsung presenta l’Innovation Camp, un progetto sviluppato in collaborazione con Randstad e con Università Cattolica di Milano, che vuole accompagnare giovani under 30 (laureati, laureandi, così come diplomati, disoccupati), in un percorso formativo gratuito incentrato sull’innovazione, per trasformare il futuro in presente e aprire nuovi scenari professionali.

Come ha spiegato Anastasia Buda, responsabile corporate citizenship di Samsung Italia, “Il mondo accademico italiano fornisce una serie di competenze ma manca l’ultimo step cioè il collegamento tra le esigenze dell’azienda e quelle del consumatore”.

Samsung Innovation Camp mette a disposizione degli studenti una piattaforma di e-learning costituita da lezioni e approfondimenti multimediali online più 23 ore di sessioni creative e interattive in aula, organizzate dall’Università Cattolica e tenute da esperti accademici.

“Il corso si compone di 7 moduli online che vanno dal business plan alla misurazione degli analytics al digital marketing e c’è una grossa parte dedicata al mondo della tecnologia e dell’innovazione”.

Gli studenti che concludono il percorso ricevono un titolo di alta formazione e hanno diritto a richiedere il riconoscimento fino a 3 crediti formativi.

“L’innovazione tecnologica rappresenta uno snodo fondamentale per le organizzazioni che intendano competere nella società dell’informazione. Il corso intende formare figure di esperto in questo campo ricorrendo a soluzioni didattiche che colgano appieno le potenzialità delle tecnologie digitali”, commenta Pier Cesare Rivoltella, Direttore del CREMIT, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Per partecipare ad Innovation Camp è necessario iscriversi dal sito www.innovationcamp.it , entro e non oltre il 31 maggio 2017

Un’altra interessante opportunità per i giovani che vogliono reinventare il proprio futuro viene dal demanio, pronto a concedere gratuitamente immobili agli under 40 sui tracciati storico-religiosi e ciclopedonali per nuovi progetti legati al turismo “lento” e ciclopedonale.

Fonte: Ecoseven.net

