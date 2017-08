Sale domanda lavoro in somministrazione. Segretarie e impiegate le piÃ¹ richieste

(Teleborsa) – Accelera il trend positivo della domanda di lavoro in somministrazione. E’ quanto emerge dall’Osservatorio Assolombarda sui numeri forniti dalle Agenzie per il Lavoro, riferiti alle richieste delle imprese del territorio di Milano, Monza Brianza e Lodi.

Nel II trimestre del 2017 le richieste di lavoratori in somministrazione sono cresciute del 10% rispetto al corrispondente trimestre del 2016.

Dopo il +4% dell’ultimo trimestre del 2016 e il +5% dei primi tre mesi del 2017 è il terzo trimestre consecutivo col segno positivo, il primo a doppia cifra.

Dopo tecnici e operai, sono ora gli impiegati a far da traino. L’aumento è trainato dalla domanda di figure impiegatizie (+46%), in particolare contabili e segretarie, e le operaie (+33%).

Secondo lo studio “sembra aver avuto avvio una nuova fase della ripresa economica, quella del consolidamento”. Il primo passo, l’intenzione delle imprese di accrescere i livelli di output, si è manifestato con la crescente ricerca di tecnici, figura centrale per l’adeguamento dei processi produttivi. La seconda fase ha iniziato a concretizzarsi a inizio anno, con il sensibile aumento delle richieste di conduttori impianti, operai specializzati e personale non qualificato impegnato nelle lavorazioni manifatturiere. I dati relativi al periodo aprile-giugno 2017 registrano un’ulteriore evoluzione della situazione, con l’aumento di richieste di personale amministrativo, reclutato per gestire gli accresciuti livelli di output.