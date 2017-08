Ryanair: tornano i “Recruitment Days”

Tornano le giornate dedicate al lavoro della compagnia aerea Ryanair. Già in passato avevamo parlato della possibilità che la compagnia creasse nel 2017 centinaia di nuovi posti di lavoro soprattutto nelle posizioni di assistente di volo e di terra e difatti tra fine agosto e ottobre arrivano i “Recruitment Days”, giornate dedicate ai colloqui con i tanti giovani interessati a lavorare in questa azienda. Si terranno in molte città italiane e serviranno proprio a conoscere i futuri assistenti che poi seguiranno un corso prima di essere assunti.

Ma chi è Ryanair? Sarà capitato a tutti, nell’imminenza di un viaggio, fare una visitina al sito Ryanair perché “dicono” costi meno degli altri vettori aerei. La fama della compagnia aerea Ryanair per le tariffe ridotte è cosa risaputa. Questa azienda nata solo nel 1985, proprio grazie a tariffe super-scontate, è riuscita a passare dai 5mila viaggiatori del primo anno ai 100milioni di oggi. Così di pari passo è cresciuto il numero di dipendenti e collaboratori a vario titolo; erano 25 nel 1985 e oggi sono diverse migliaia.

E il successo del vettore aereo non accenna a diminuire, anzi secondo molti analisti aumenterà proporzionalmente alla debolezza delle grandi compagnie aeree che non possono competere con i costi di gestione di Ryanair. Per avere ulteriori dettagli sull’iniziativa, sulle date e le città che ospiteranno questi “Recruitment Days” e soprattutto compilare il modulo di partecipazione, potete cliccare qui

Leggi anche:

Marina Militare: concorso per 1.920 volontari

Anas: 84 posti nell’azienda pubblica

Trenitalia: opportunità per giovani

QUI altri aggiornamenti su CONCORSI e LAVORO