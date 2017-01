Ryanair assume assistenti di volo: requisiti e selezioni

Ryanair, nota compagnia aerea low cost europea, è alla ricerca di nuovo personale da inserire all’interno dell’azienda con il ruolo di assistenti di volo. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulle prossime assunzioni Rayanair: requisiti e tutte le date dei Cabin Crew Day.

Cabin Crew Day

I Cabin Crew Day organizzati da Ryanair sono le giornate dedicate al reclutamento degli assistenti di volo, e si svolgono in diverse città, sia all’estero che in Italia. Le selezioni si svolgono in collaborazione con una società specializzata nella selezione di questo tipo di personale, la Crewlink.

Tutti coloro che desiderano lavorare per Ryanair come assistente di volo dovranno quindi informarsi sulle date delle selezioni. Di seguito tutte le informazioni.

Requisiti richiesti

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

altezza minima, proporzionata con il peso, di 1.57 cm;

età non inferiore ai 18 anni;

ottima conoscenza della lingua inglese;

normali capacità visive (è ammesso l’uso di lenti a contatto);

buone doti natatorie;

buona forma fisica.

Le date delle selezioni

Ecco le date delle selezioni che avverranno in Italia:

Lombardia: Milano e Bergamo, 31 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017;

Toscana: Pisa, 1 e 22 febbraio 2017;

Puglia: Bari, 2 e 23 febbraio 2017;

Emilia Romagna: Bologna, 2 e 22 febbraio 2017;

Campania: Napoli, 7 e 28 febbraio 2017;

Lazio: Roma, 8 febbraio 2017 e 1 marzo 2017;

Umbria: Perugia, 9 febbraio 2017;

Veneto: Venezia, 15 febbraio 2017;

Sicilia: Palermo, 15 febbraio 2017;

Liguria: Genova, 15 febbraio 2017;

Sicilia: Catania, 15 febbraio 2017;

Sardegna: Cagliari, 16 Gennaio 2017;

Calabria: Lamezia Terme, 17 febbraio 2017.

Contratto di lavoro

Tutti coloro che passeranno le selezioni iniziali parteciperanno a un corso di formazione, della durata di 6 settimane, che si terrà a Roma e Milano. I candidati che al termine del corso avranno ricevuto esito positivo verranno quindi assunti da Ryanair con contratto a tempo determinato della durata di 3 anni.

Come candidarsi?

Tutti gli interessati alle assunzioni di assistenti di volo Ryanair possono presentare la propria candidatura collegandosi al sito della compagnia aerea, nella pagina delle ricerche in corso.

