Ryanair assume: al via le selezioni per hostess e steward

Ryanair prevede di reclutare nuovo personale nelle prossime settimane. Durante tutto il 2017 la compagnia irlandese investirà più di 1 miliardo di euro nel suo network italiano e aprirà 44 nuove rotte e Crewlink, partner ufficiale di Ryanair per il reclutamento e il training, annuncia l’avvio della campagna di recruitment italiana per 100 posizioni come personale di cabina a bordo, con giornate di selezione in tutto il Bel Paese.

E’ quanto comunica una nota Ryanair spiegando che i candidati che avranno superato con successo il corso di formazione riceveranno un attestato come Easa Cabin Crew e sarà garantito loro un contratto di 3 anni con Crewlink per lavorare come personale di volo a bordo degli aeromobili di Ryanair.

Alle selezioni per il personale di volo possono partecipare coloro che hanno compiuto 18 anni di età, con un’altezza di almeno 1,57 cm, capacità visive normali anche con lenti a contatto, buone capacità natatorie e in buona forma fisica. E’ necessario presentarsi al colloqui di lavoro indossando un abbigliamento formale: camicia, gonna fino al ginocchio e collant color carne per le donne, camicia e pantaloni lunghi per gli uomini.

Il reclutamento prevede un calendario fitto: il 28 febbraio e il 21 marzo a Napoli; il 1 e il 15 marzo a Roma, Milano e Bergamo; il 3 marzo a Venezia; l’8 marzo a Milano, Bergamo e Palermo, il 9 marzo a Catania; il 15 a Bologna e Pisa; il 16 a Cagliari e a Bari; il 21 marzo a Napoli; il 22 marzo ancora a Milano e a Bergamo; il 23 marzo a Venezia e Perugia e il 29 marzo nuovamente a Roma e a Genova e, infine, il 31 marzo nuovamente a Palermo.

Per registrarsi e partecipare a un “assessment day” visitare il sito http://www.crewlink.ie.

In collaborazione con Adnkronos

Leggi anche:

Ryanair assume assistenti di volo: requisiti e selezioni

Assunzioni Amazon: 700 posti di lavoro nella nuova sede