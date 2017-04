Ryanair assume 100 assistenti di volo

Ryanair, compagnia irlandese di low cost, cerca personale.

L’obiettivo è assumere 3.500 persone in vista dell’apertura di 44 nuove rotte entro quest’anno.

Si parte con la selezione di 100 assistenti di volo da parte da Crewlink, società specializzata nella selezione di questo tipo di personale.

Ecco il calendario delle tappe:

Bari, Bergamo e Milano : 6 e 27 aprile;

: 6 e 27 aprile; Bologna, Pisa e Catania : 5 e 26 aprile;

: 5 e 26 aprile; Palermo : 21 aprile;

: 21 aprile; Roma e Venezia : 11 aprile;

: 11 aprile; Napoli : 12 aprile;

: 12 aprile; Genova : 19 aprile;

: 19 aprile; Perugia: 27 aprile.

I requisiti per candidarsi: altezza minima di 1 metro e 57 centimetri; maggiore età; ottima conoscenza della lingua inglese; buone capacità visiva (si possono indossare lenti a contatto), buone doti natatorie; buona forma fisica.

Una volta selezionati, i candidati affronteranno un corso di formazione e, alla fine, riceveranno l’attestato di Easa Cabin Crew.

Inoltre, ai formati sarà garantito un contratto di tre anni con la Crewlink per lavorare come personale di bordo a bordo degli aeromobili di Ryanair.

Per partecipare alle selezioni, si può consultare il sito www.crewlink.ie.

La società di reclutamento, per bocca del general manager Andrew Swan, ha commentato così le selezioni: “Si tratta di una straordinaria opportunità per iniziare il vostro lavoro dei sogni come personale di bordo Ryanair. Organizzeremo giornate di recruiting in tutta Italia, mentre continuiamo la nostra campagna per assumere personale di cabina che opererà a bordo dei velivoli Ryanair nel 2017. Non è richiesta nessuna esperienza pregressa e viene offerta una proposta di lavoro altamente competitiva”.