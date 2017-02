ReStartAlp, il campus per start-up del territorio Alpino

ReStartAlp è l’incubatore d’impresa per aspiranti imprenditori under 35 del territorio alpino. È promosso e organizzato da Fondazione Edoardo Garrone e da Fondazione Cariplo e punta a sostenere settori come agricoltura, gestione forestale, allevamento e agroalimentare, artigianato, turismo e cultura.

Rappresenta un incentivo allo sviluppo di un’economia vicina al territorio, in un paese come l’Italia che vanta già 385 mila imprese “verdi”; imprese che puntano su innovazione, ricerca, design, qualità e bellezza.

Le start-up selezionate beneficeranno di un campus residenziale gratuito che si svolgerà dal 26 giugno al 29 settembre 2017 (con una pausa dal 28 luglio al 28 agosto) a Premia, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, sulle Alpi Nord-Occidentali.

Si tratta di un programma formativo della durata di 10 settimane incentrato su didattica frontale, laboratorio di creazione d’impresa, mentorship, testimonianze di casi di successo, esperienze sul campo e visite a realtà produttive e destinazioni montane di particolare interesse per i modelli imprenditoriali o di valorizzazione territoriale adottati.

In questo incubatore e acceleratore di impresa, i partecipanti avranno la possibilità di apprendere:

teorie e tecniche di avvio e gestione di un’impresa rurale – montana e di business planning;

tecniche di gestione dei processi produttivi rurali e di montagna;

tendenze macro e micro economiche;

teorie e strumenti di marketing tradizionale e digitale;

tecniche e strumenti per l’ottenimento di finanziamenti, contributi e agevolazioni finanziarie all’avvio per la gestione dell’impresa;

esperienze virtuose e di successo in ambito imprenditoriale e di valorizzazione del territorio;

esperienze di vita, lavoro rurale e di montagna.

Oltre al periodo di formazione, ci sono a disposizione premi per un totale di 60mila euro destinati all’avvio dei tre migliori progetti d’impresa elaborati nell’ambito del Campus.

Grazie al contributo dei partner, ulteriori incentivi sono previsti per favorire la realizzazione delle idee d’impresa. Ai più meritevoli la Fondazione Garrone dedicherà un servizio di consulenza gratuito post Campus per un anno, in tema economia e finanza d’impresa, strategia e organizzazione aziendale, fiscalità e tributi, fundraising e partecipazione a bandi, marketing e comunicazione.

Chi volesse partecipare a ReStartAlp può candidarsi entro venerdì 21 aprile 2017 sul sito del progetto www.restartalp.it.

Ricordiamo i requisiti per partecipare:

Avere meno di 35 anni

Essere cittadino italiano o cittadino straniero residente in Italia

Avere un’idea di impresa o un’impresa (costituita da meno di 12 mesi) in ambito:

– agricolo, gestione forestale, agroalimentare e dell’allevamento

– turistico, artigianale e culturale

Avere un’idea che valorizzi il territorio alpino

Fonte: Ecoseven.net

