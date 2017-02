Precariato, in Senato approvato o.d.g. salva posti e supplenti. Per Anief non basta: serve decreto legge ad hoc

(Teleborsa) – Finalmente il Governo s’impegna a porre in essere alcune misure per la stabilizzazione dei precari ante Legge sulla Buona Scuola e che, qualora rispettato, comporterebbe delle modifiche alla delega relativa al reclutamento, nello specifico alla fase transitoria: a darne notizia, stamane, è stata la senatrice Francesca Puglisi, responsabile Scuola Pd, che sul proprio profilo Facebook ha riportato il suo ordine del giorno approvato in data odierna in Senato, con il quale l’Esecutivo si fa da tramite per proseguire nell’opera di trasformazione (avviata con la legge di Bilancio 2017) dei posti in organico di fatto in diritto, quindi nel farli confluire nell’organico dell’autonomia.

Per il giovane sindacato occorre passare dalle parole ai fatti. Certamente, va bene accolto l’odg che dà seguito alle richieste fatte nei giorni scorsi in audizione presso le commissioni parlamentari e rivendicate in Tribunale: disco verde per trasformazione dei posti dall’organico di fatto a quello di diritto, a monitorare la consistenza delle GaE e delle GM, in modo da calcolare il fabbisogno di posti e armonizzare la fase transitoria con il nuovo sistema; porre in essere un percorso riservato semplificato d’assunzioni per gli insegnanti della II fascia delle GI e della III fascia della stessa graduatoria con 36 mesi di servizio; a garantire l’assunzione dei docenti di sostegno; consentire ai neolaureati adeguate possibilità d’accesso ai ruoli della scuola.

“Sarebbe una giusta risposta al precariato. Se invece l’ordine del giorno rimanesse lettera morta, è chiaro che Anief confermerà lo sciopero del 17 marzo, la battaglia nei Tribunali e la denuncia in Europa. Con tanto di risarcimenti milionari a danno dello Stato inadempiente”. E’ quanto ha dichiarato da Marcello Pacifico, Presidente Anief.