Portereste il vostro cane in ufficio? Secondo le ultime ricerche non solo è possibile, ma fa anche bene ai dipendenti, che con i loro amici a quattro zampe al lavoro, affrontano la giornata con il sorriso, sono più produttivi e hanno un rapporto migliore con i colleghi. Non si tratta di fantascienza, ma di una situazione già sperimentata negli Stati Uniti, dove portare i cani sul posto di lavoro è un’abitudine e un’azienda su cinque è pet friendly.

“Si tratta di una conquista importante che cambia in modo duraturo il modo di lavorare in azienda e che vuole contribuire a sensibilizzare sempre più sui benefici che il rapporto con un animale da compagnia può portare nella vita quotidiana delle persone – ha spiegato in una nota Purina, che già da tempo ha sperimentato i benefici di portare il proprio cane sul posto di lavoro -. Portare il cane in ufficio, infatti, migliora la qualità di vita delle persone anche sul lavoro, rendendo l’atmosfera più rilassata e aumentando l’interazione fra colleghi”.

Non solo Purina, anche altre aziende in Italia hanno deciso di invitare i cani in ufficio per migliorare la produttività e l’umore. Questo accade ad esempio nella sede milanese di Google, ma anche negli uffici della Nintendo Italia a Vimercate, dove sono stati lanciati i “Pet Friday”, ossia i venerdì in cui tutti i dipendenti possono portare sul luogo di lavoro il loro amico a quattro zampe. Accade anche nella sede di Mars Italia, ad Assago, dove una volta al mese, si verifica il “Pet friendly day”, un giorno dedicato a tutti gli animali domestici dei dipendenti. Infine la stilista Elisabetta Franchi con il progetto “Dog Hospitality” ha aperto le porte ai cani di chi lavora per lei e non solo.