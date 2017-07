Polizia di Stato: concorso pubblico per 80 commissari

La Polizia di Stato ha indetto l’annuale concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti nel ruolo di commissario, con scadenza di presentazione della domanda il 3 agosto e aperto ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) possesso delle qualità morali e di condotta

d) non aver compiuto il 32° anno di eta’

e) aver conseguito uno dei seguenti titoli di laurea:

1) classe delle lauree magistrali in:

– giurisprudenza (LMG/01);

– scienze dell’economia (LM-56);

– scienze della politica (LM-62);

– scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);

– scienze economico-aziendali (LM-77);

2) classe delle lauree specialistiche in:

– giurisprudenza (22/S);

– scienze dell’economia (64/S);

– scienze della politica (70/S);

– scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);

– scienze economico-aziendali (84/S);

– teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).

Nel caso di diploma di laurea, rilasciato da una Università della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2). Sono validi, altresì, i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche o equipollenti

f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

La prova preselettiva consisterà nel compilare un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, dirette ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo.

Per scaricare il bando completo e inviare la domanda on line potete cliccare qui

