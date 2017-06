Permessi legge 104, novità per l’invio delle richieste

Con circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, l’Inps ha fornito le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi della Legge 104 e del congedo straordinario. In particolare, si legge nella circolare, sono state effettuate le implementazioni delle procedure informatiche per l’invio con modalità telematica.

L’applicazione per l’invio telematico delle domande di legge 104/92 “è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande, degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto (di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/2016), per richiedere i giorni di permesso di legge 104/92per assistenza alla parte di un’unione civile o ai conviventi di fatto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge 104/1992″.

Inoltre, “l’applicazione per l’invio telematico delle domande di congedo straordinario è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande degli uniti civilmente, per richiedere i giorni di congedo straordinario per assistenza alla parte di un’unione civile con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge 104/1992″.

