Pensioni, via libera al cumulo gratuito dei contributi

(Teleborsa) – Il ministero del Lavoro ha comunicato all’INPS il nulla osta allo schema di circolare concernente il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti.

Lo fa sapere il ministero del Lavoro con una nota spiegando che il nulla osta alla circolare, trasmessa al Ministero il 4 ottobre, è stato espresso a conclusione della valutazione svolta dalla Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative e dall’Ufficio Legislativo del ministero.

Dopo mesi di attesa il ministero del Lavoro ha dato via libera alla circolare INPS che permette a chi ha avuto carriere discontinue di usufruire del cumulo gratuito dei contribuiti previdenziali per andare in pensione.