Pensioni, quelle degli statali salgono a 1800 euro al mese

Un ex medico in pensione incassa in media oltre 4mila euro al mese, mentre gli insegnanti si devono accontentare di poco più di 1.300 euro. L’assegno medio mensile di un ex dipendente pubblico supera i 1.828 euro, anche se il 17,5% si ferma sotto i mille euro al mese.

Calano, invece, le pensioni per gli artisti e gli sportivi professionisti usciti di scena, con la spesa complessiva che scende a 924 milioni di euro. Le differenze tra le due categorie sono molto marcate: quasi la metà degli assegni ai lavoratori dello spettacolo è sotto i 750 euro al mese, mentre per gli sportivi uno su due è tra 1.500 e 3.000 euro.

A fotografarle è l’ultimo Osservatorio pubblicato dall’Inps che in particolare indica il numero delle pensioni della Gestione dipendenti pubblici in vigore a gennaio in 2.843.256, per un importo complessivo annuo di 67.577,3 milioni di euro ed un importo medio mensile pari a 1.828,27 euro. Dati che, rispetto all’anno precedente, fanno registrare un incremento dello 0,8% nel numero delle pensioni (erano 2.819.751 nel 2016) e dell’1,9% per quanto riguarda gli importi annui in pagamento (erano 66.309,8 milioni del 2016).

LE DIFFERENZE TRA LE CLASSI – Oltre al fatto che il 17,5% delle pensioni pubbliche è sotto i 1.000 euro al mese, emerge anche che il 50,9% è tra i 1.000 e 1.999,99 euro, il 23,4% tra i 2.000 e 2.999,99; l’8,3%, invece, ha un importo dai 3.000 euro mensili lordi in su. Differente, invece, il quadro della Gestione ex-Enpals: le pensioni in vigore all’inizio del 2017 sono 57.008 (in calo dell’1,1% rispetto alle 57.637 di inizio 2016), di cui 54.750 (il 96% del totale) a carico della gestione dei lavoratori dello spettacolo e 2.258 (il 4%) a carico del fondo degli sportivi professionisti.

La spesa complessiva annua risulta pari a 924 milioni di euro (rispettivamente 868,6 milioni e 55,4 milioni per ognuna delle due gestioni), dai 928,3 milioni dell’anno precedente. In media, l’importo mensile della pensione, considerando la gestione nel complesso, risulta pari a 1.246 euro; guardando singolarmente, invece, per i lavoratori dello spettacolo risulta pari a 1.220 euro, per gli sportivi professionisti a 1.887 euro. E, mentre la classe di maggior rilievo nel fondo dei lavoratori dello spettacolo è quella con importi inferiori a 750 euro (44,9%), nella gestione degli sportivi professionisti è quella compresa fra 1.500 e 3.000 euro

