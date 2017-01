Pensioni in calo per la legge Fornero. I dati Inps

Inversione di tendenza: è diminuito nel 2016 il numero di lavoratori italiani andati in pensione rispetto all’anno precedente, con una contrazione che ha riguardato tutte le tipologie di assegni previdenziali ma più marcata per i trattamenti di vecchiaia (-30%) e di anzianità (-28%); l’importo degli assegni è invece aumentato. Questi, in sintesi, i primi dati di monitoraggio INPS sulle pensioni in Italia. Il calo dei pensionamenti è con ogni probabilità determinato dallo scatto di 4 mesi delle aspettative di vita, avvenuto del 2016.

Nel dettaglio, il totale delle pensioni 2016 è stato pari a 443mila 477 assegni, il 22% in meno dell’ano precedente. Le pensioni di vecchiaia sono state 113mila 500, -30% sul 2015 (162.815), quelle anticipate 112mila 529, in calo del 28% sull’anno prima (157.522), gli assegni di invalidità 43mila 423 (-16% rispetto ai 51.684 del 2015) e pensioni ai superstiti a quota 174mila 025 (-12% rispetto alle 197mila 981 del 2015).

La diminuzione riguarda sia i lavoratori dipendenti (252mila 131 pensioni liquidate nel 2016, contro le 319mila 077 dell’anno precedente), sia gli autonomi (156.935 contro 202.628 del 2015).

La maggioranza dei trattamenti, sia ai dipendenti sia agli autonomi, è rappresentata da pensioni ai superstiti (il 44% delle pensioni dipendenti, e il 40% delle gestioni autonomi).

Per quanto riguarda le pensioni anticipate, sono al secondo posto nella gestione dei lavoratori dipendenti, con il 30% degli assegni, e al terzo fra gli autonomi, al 24%, contro il 28% di trattamenti di pensione di vecchiaia (che invece, fra i lavoratori dipendenti, contano per il 14%). Pensioni di invalidità al 12% nella gestione dipendenti e all’8% fra gli autonomi.

Leggi anche:

Pensioni: le novità 2017 nelle schede Inps

Pensione: i requisiti dal 2017 in poi

Riforma pensioni: cosa cambia nel 2017. Le novità

Pensioni, cumulo gratis dei contributi anche per l’anticipata

Il trattamento fiscale delle pensioni ricevute dall’estero: se e come bisogna dichiararle

Legge di Bilancio 2017: tutti i numeri della manovra

Pensioni: niente rivalutazione nel 2017. Rischio assegni più bassi

Pensione anticipata: cosa conviene nel 2017

Tutto sui requisiti pensionistici