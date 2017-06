Pensione precoci, come si calcolano i contributi

I lavoratori che vogliono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi devono rientrare nella categoria dei cosiddetti “precoci”, ovvero avere almeno un anno di contributi entro il compimento del 19esimo anno di età. Lo prevede la legge di Bilancio 2019, commi 199-205, che prevede questa nuova agevolazione per l’accesso alla pensione anticipata. La circolare INPS 99/2017 fornisce una serie di chiarimenti relativi al rispetto del requisiti dell’anno di contributi versati prima dei 19 anni.

Per prima cosa, la norma prevede che i 12 mesi di contributi debbano derivare da lavoro effettivo. Sono quindi escluse tutte le forme di contribuzione figurativa, e gli eventuali contributi da riscatto di laurea.

Attenzione: sono invece considerati validi eventuali riscatti di contributi non pagati o di periodi di lavoro all’estero. In pratica, come specifica l’INPS, si calcola “la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro”: la ratio della norma è evidentemente quella di far valere ai fini del riconoscimento dello status di lavoratori precoci tutti i periodi lavorato prima dei 19 anni, escludendo invece eventuali periodi coperti da contribuzione non da lavoro.

E’ possibile anche applicare il cumulo, nel senso che si considera valida anche la contribuzione versata presso fondi di previdenza diversi da quello che liquiderà la pensione anticipata. Ricordiamo che il cumulo applicabile anche per raggiungere i 41 anni di contributi necessari per la pensione anticipata precoci. In questo caso si calcolano anche i contributivi figurativi, o da riscatto, o volontari. Devono però esserci almeno 35 anni di contributi versati per lavoro effettivo.

