Parrucchiere offre lavoro via Fb: “Escluse donne sposate e con figli”

“Cercasi parrucchieri: no cadaveri, vogliamo persone che diventino leader, che con gentilezza sprizzino professionalità dagli occhi e delle quali i clienti si innamorino”. Il guadagno “verrà valutato al momento”.

L’annuncio di lavoro pubblicato da un parrucchiere di Bari sulla sua pagina Facebook è apparso da subito un po “bizzarro”. Come riporta Repubblica, il titolare dell’attività ha chiarito meglio i requisiti richiesti nei commenti al post, specificando di non volere nel suo salone né le donne sposate, né le donne con figli.

“Mi dispiace. Ho sempre avuto problemi con donne sposate. Comunque grazie”, ha risposto a una aspirante candidata, moglie e madre. Quindi respinta.

“Anche io ho avuto una moglie e un figlio e in quel periodo l’ho tenuta a casa… assumendo un’altra persona non con figli. Tutte possono lavorare, ma assicurando la loro presenza. Altrimenti perché cercare lavoro? Non sono contro le mamme, anzi, ma devo assicurare lo stipendio a tutti” scrive ancora il parrucchiere.

La posizione ha scatenato la rivolta social di diverse donne, tanto da spingere il titolare a cancellare l’annuncio di lavoro. Una mossa che non è bastata: molte hanno continuato a protestare anche nello spazio riservato alle recensioni. “Gestione ottusa, sessista e retrograda” scrivono diverse utenti. La risposta anche qui non si fa attendere: il gestore del salone si autorecensisce con il massimo del punteggio e poi scrive “Sono contento che le donne siano tra loro solidali. Ma io… sono d’accordo alle donne lavoratrici. Ma se queste provocano problemi di malattie, assenze, e altro come la richiesta di part time, ovviamente do la priorità a chi non crea problemi del genere”.

