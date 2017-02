Nuove assunzioni Agenzia delle Entrate: 740 posti. Come candidarsi

L’Agenzia delle Entrate cerca nuovo personale e offre 740 nuovi posti a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale. La maggior parte delle posizioni ricercate riguarda il ruolo di funzionario, ma l’Agenzia assumerà anche 29 dirigenti entro il 2017. Non solo: il decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2017 e firmato dalla Madia e da Padoan) autorizza l’assunzione di 60 funzionari presso il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e il Ministero dell’Interno.

COME AVVERRANNO LE ASSUNZIONI – E’ probabile che l’Agenzia delle Entrate procededa all’assunzione di nuovo personale scorrendo le graduatorie dei candidati idonei, in attesa dalla conclusione dei precedenti bandi di concorso. Una volta esaurite tali graduatorie, tuttavia, l’Agenzia bandirà probabilmente nuovi concorsi pubblici per coprire le rimanenti posizioni di funzionari e dirigenti. Come specificato dal decreto ministeriale, le amministrazioni dovranno trasmettere i dati riguardanti il personale assunto entro e non oltre il 30 aprile 2017. I nuovi bandi di concorso per il reclutamento delle rimanenti posizioni saranno poi pubblicati probabilmente a giugno e a luglio.

LE POSIZIONI E I REQUISITI –Nel 2017 l’Agenzia delle Entrate assumerà con contratto a tempo indeterminato 709 funzionari e assistenti e 29 dirigenti. Non si conoscono ancora con certezza gli specifici requisiti di accesso al nuovo bando di concorso, ma i futuri dirigenti dovranno in ogni caso essere in possesso della laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze politiche.

LE PROVE – Le prove di selezione per la posizione di funzionario saranno sia scritte sia orali. Quelle scritte dovrebbero essere due, una di carattere oggettivo attitudinale, con una serie di quesiti a risposta multipla, e una di carattere tecnico, avente ad oggetto le principali materie giuridiche, matematiche ed economiche. La prova orale dovrebbe poi accertare il livello di conoscenza e preparazione del candidato. Prima di essere assunti, inoltre, i candidati dovranno superare un tirocinio di 6 mesi.

In collaborazione con Adnkronos

Leggi anche:

Agenzia delle Entrate-Riscossione peggio di Equitalia. Cosa può controllare

Agenzia delle Entrate, al via gli sms del Fisco

Equitalia, come scoprire se si ha un debito col Fisco

Tutto su Equitalia