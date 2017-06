NASpI: quando è possibile averla anche lavorando

Esiste una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione NASpI nonostante si stia svolgendo un’attività lavorativa, sia essa autonoma o subordinata. La discriminante è generalmente data dal reddito, ma a seconda della tipologia di attività di applicano regole diverse. Vediamo dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it una breve guida alla compatibilità fra la NASpI e l’attività lavorativa.

Lavoro subordinato

Si può sommare alla NASpI se il reddito annuo è inferiore agli 8mila euro. Ci sono una serie di procedure da rispettare: bisogna comunicare all’INPS l’inizio del rapporto di lavoro entro un mese, indicando anche il reddito annuo previsto. Il datore di lavoro deve essere diverso da quello con il quale si è interrotto il rapporto che ha provocato la disoccupazione.

Attenzione: il trattamento (come in tutti gli altri casi) è ampiamente ridotto di un importo pari all’80% del reddito da lavoro. In caso di mancata comunicazione del reddito, si decade dal beneficio: se il contratto di lavoro è inferiore ai sei mesi, la NASPI viene sospesa per il periodo corrispondente, se invece il rapporto di lavoro è più lungo, si perde l’ammortizzatore sociale.

Se il reddito da lavoro è più alto scatta la decadenza dalla NASPI. Unica eccezione, un rapporto di lavoro subordinato a termine entro i sei mesi, caso in cui la NASPI è sospesa per il periodo corrispondente e poi riprende con trattamento pieno.

Lavoro part time

Se il lavoratore cessa da uno solo di due diversi rapporti di lavoro part-time, e ha un reddito inferiore a 8mila euro, può mantenere il lavoro part-time e chiedere la NASpI, che anche in questo caso sarà ridotta dell’80% del reddito. Devono essere rispettati tutti i requisiti di accesso alla NASpI, la domanda va presentata all’INPS, bisogna comunicare il reddito annuo previsto per la prestazione lavorativa in essere.

Lavoro autonomo

Un’attività autonoma può essere svolta da chi percepisce la NASpI se il reddito non supera i 4.800 euro, che diventano 8mila nel caso del lavoro parasubordinato.

Bisogna informare l’INPS dell’inizio della nuova attività entro un mese. Obbligatoria autodichiarazione sul reddito ricavato dall’attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo alla percezione della prestazione. La NASPI sarà ridotta dell’80% del reddito previsto.

Se il lavoratore in disoccupazione svolge diverse attività, l’INPS dovrà verificare il reddito complessivo, riducendo poi di conseguenza il trattamento.

Leggi anche:

Naspi: quanto si prende e come chiedere la nuova indennità disoccupazione

Naspi, c’è chi si fa licenziare per prendere l’indennità di disoccupazione

Assegno fino a 5.000 euro per ricollocarsi al lavoro: ecco come

INPS e Agenzia Entrate: come ottenere il PIN (gratuito) per i servizi online

Nuova indennità di disoccupazione: cos’è, chi guadagna, chi perde