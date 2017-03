Mivar a Samsung: “Fate i televisori a Milano, la fabbrica è gratis”

La svendita industriale dell’Italia prosegue senza sosta; ultimo caso quella della Mivar, storica azienda lombarda produttrice di televisori, che ‘regala’ la propria fabbrica milanese ai coreani di Samsung.

La proposta, che appare sul sito web dell’azienda, viene direttamente da Carlo Vichi, il 94enne fondatore. “Signori Imprenditori asiatici, siete gli unici costruttori della componentistica elettronica. Venite a rendervi conto dei vantaggi che potreste avere assemblando in Italia 3 milioni all’anno dei vostri televisori. La Mivar vi concederebbe l’uso gratuito di un complesso industriale unico al mondo in provincia di Milano, come pure il supporto necessario a una vostra presenza in Italia”.

“Il governo stesso darà il benvenuto a una industria costruttrice di televisori” continua il messaggio. “Signor Presidente della Samsung, mandi un suo incaricato a verificare personalmente come stanno le cose, non le costerà nulla”.

L’offerta consiste nell’utilizzo gratuito dello stabilimento in provincia di Milano se Samsung deciderà di produrre i suoi apparecchi in Lombardia. Una strategia che punta a mantenere viva l’eredità di Mivar, che oggi si impegna a tenere attiva l’assistenza tecnica per i molti apparecchi ancora presenti nelle vecchie case di chi non si è aggiornato agli schermi LCD ultrapiatti e nella produzione di speciali tavoli-sedie pensati per chi deve sedersi e alzarsi spesso da una sedia.

“Se Samsung accogliesse la nostra offerta si potrebbe ipotizzare l’assunzione di mille persone” continua. “Ci sono due siti produttivi: la sede storica in via Dante ancora oggi attiva per l’attività di manutenzione e il nuovo stabilimento lungo il Naviglio di Bereguardo, realizzato nel 1990”.

La Mivar, storica casa produttrice di televisori a tubo catodico, ha cessato la produzione nel 2013 schiacciata dall’arrivo delle TV LCD, che aveva iniziato a produrre solo nel 2005.

