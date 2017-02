(Teleborsa) – “Riprendere il confronto sui temi previdenziali e fare il punto sull’attuazione dei provvedimenti avviati con l’ultima legge di bilancio”.

Sono questi i temi in calendario per il nuovo incontro previsto per il 21 febbraio alle ore 16:00 tra il Ministro del lavoro Giuliano Poletti e i leader sindacali di CGIL, CISL e UIL.