Maurizio Del Conte, presidente Anpal: ” Il Jobs Act ha riallineato l’Italia ai paesi europei più virtuosi”

Ogni volta che escono i dati sull’occupazione, in Italia si innesca, puntuale, la polemica sugli effetti del Jobs Act che dà il via alla contrapposizione di rito traIn principio,fu l’American Jobs Act di B. Obama.(Jumpstart Our Business Startups Act, letteralmente legge di finanziamento delle piccole imprese) a ispirare il modello voluto da Matteo Renzi per una versione all’italiana che non smette di far discutere.

Teleborsa ha provato a fare un po’ di chiarezza con Maurizio Del Conte,

giuslavorista della Bocconi e presidente dell’Anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), che della

riforma del lavoro nata in Italia tra il 2014 e il 2015, in pratica,

è considerato il “papà”.

Professore, proviamo a tirare le somme per quanto possibile fin qui, cercando di capire se sono di più i pro o i contro. In pratica, volendo fare una sintesi, magari un tantino tranchant, ma chiarificatrice: il Jobs Act sta funzionando o no?

Il jobs Act ha riallineato l’Italia ai paesi europei più virtuosi. Si è ristabilito un rapporto sano tra le imprese e il contratto a tempo indeterminato, che è tornato ad essere il normale strumento per regolare le relazioni di lavoro. E, infatti, secondo l’ultimo rapporto ISTAT l’occupazione è ritornata a crescere principalmente per effetto dei contratti a tempo indeterminato, che segnano un incremento di 281.000 unità sull’anno precedente, a fronte di un incremento di 42.000 contratti a tempo determinato nello stesso periodo. Certo, visto che non c’è la controprova, si può anche contestare che questi risultati siano il frutto del Jobs Act. Però è autocontraddittorio l’argomento secondo cui il Jobs Act avrebbe “drogato” il mercato del lavoro senza, tuttavia, aver portato effetti positivi in termini di occupazione aggiuntiva.

La tesi più diffusa tra i detrattori del Jobs Act però, è che, al netto degli incentivi, rimangono voucher e precariato. Eppure, ridurre il precariato era proprio l’obiettivo del Jobs Act.. .A tal proposito, cosa dicono i dati?

Nel generale panorama di grande confusione, una cosa è certa: il precariato si è ridotto. A fronte dell’aumento dei contratti a tempo indeterminato, le finte co.co.co. sono crollate e i voucher, oggi, rappresentano lo 0,23% del costo del lavoro complessivo, con una tendenza a ridursi dopo l’intervento del 2016 sulla tracciabilità. Purtroppo quella sui voucher è diventata una discussione puramente ideologica che sfugge ormai ad ogni elemento di valutazione razionale. A fronte di un lavoro sommerso stimato in un quota non lontana dal 20% del lavoro regolare, stiamo incomprensibilmente sprecando tempo prezioso per combattere il mito del voucher cattivo.