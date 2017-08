Marina Militare: concorso per 1.920 volontari

La Marina Militare continua a reclutare personale Volontario da formare e specializzare per i propri equipaggi. Anche quest’anno è previsto l’accesso per il personale VFP1 della Forza armata. La domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 28 agosto 2017 al 26 settembre 2017.

Per il 2018 sono previsti 1.920 posti a concorso così distribuiti:

– 1.000 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così distribuiti:

994 per le varie categorie, specialità, abilitazioni;

6 per il settore d’impiego componente aeromobili.

– 920 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti:

725 per il settore d’impiego navale;

120 per il settore d’impiego anfibi;

30 per il settore d’impiego incursori;

15 per il settore d’impiego palombari;

15 per il settore d’impiego sommergibilisti;

15 per il settore d’impiego componente aeromobili.

I concorrenti che faranno domanda di accesso ad una delle Forze Speciali/Componenti Specialistiche sosterranno delle apposite prove di efficienza fisica, visite mediche specialistiche ed accertamenti attitudinali per verificare il possesso dei requisiti richiesti per l’impiego. I ragazzi in possesso di tali requisiti e che rientreranno tra i vincitori, saranno immessi con il 3° incorporamento dei VFP1 2018. Per ulteriori informazioni e scaricare il bando completo clicca qui

Leggi anche:

Anas: 84 posti nell’azienda pubblica

Trenitalia: opportunità per giovani

QUI altri aggiornamenti su CONCORSI e LAVORO