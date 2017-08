Malattia, Boeri (INPS) chiede controlli uguali per pubblici e privati

(Teleborsa) – “Le fasce di reperibilità dei lavoratori privati, nei giorni di malattia, dovrebbero essere uguali a quelle dei dipendenti pubblici”. A chiederlo è il presidente dell’INPS, Tito Boeri, presentando il Polo unico per le visite di controllo che prenderà il via dal primo settembre.

Attualmente le fasce di reperibilità prevedono quattro ore giornaliere per i lavoratori del settore privato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) e sette ore per quelli del settore pubblico (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).

“Abbiamo bisogno di un decreto che fissi le fasce di reperibilità – ha spiegato Boeri – . Oggi sono differenti tra pubblico e privato e, per questo, la gestione unica delle visite non potrà essere uniforme. Auspichiamo fortemente che ci sia un’armonizzazione delle fasce di reperibilità e che anche per il privato si adottino quelle del settore pubblico”. Bisogna andare “nelle direzione dell’ampia reperibilità”.