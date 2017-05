Lo stage dei sogni: 8mila euro al mese da Facebook

Stage o tirocinio, una delle forme di precariato con cui i giovani hanno più spesso a che fare. Una “opportunità formativa” che in realtà rappresenta una delle forme di precariato lavorativo ed economico più diffuse. A meno che non si lavori per Facebook. Secondo il portale internazionale di ricerca del lavoro Glassdoor, infatti, l’azienda di Zuckerberg terrebbe davvero in considerazione i propri stagisti, tanto da accordare loro una retribuzione che arriva fino a 8mila dollari al mese

In cima alla classifica ci sono tutti i giganti di tecnologia e social network (tranne Google). Facebook batte la concorrenza, garantendo un pagamento annuo che in media si aggira sui 96mila di dollari.

La seconda classificata è invece la Microsoft, che viene staccata con decisione dalla prima, accordando a chi ha un contratto di tirocinio in media 900 dollari in meno al mese (ovvero in tutto 7.100 dollari ogni 30 giorni).

Stupisce, invece, che l’azienda di tecnologia più amata al mondo, la Apple, occupi “solo” il 6 posto, a pari merito con diverse altri brand di fama internazionale tra cui Amazon.

