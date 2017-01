L’INPS “snella” di Tito Boeri: tagliate direzioni e top manager

(Teleborsa) – La rivoluzione INPS di Tito Boeri è partita, con un taglio di direzioni e top manager. L’Istituto di previdenza ha infatti comunicato che il presidente Tito Boeri ha firmato ieri il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, proposti dal direttore generale Gabriella Di Michele.

Si è completato così il primo tassello della riorganizzazione in corso nell’Istituto, che rivede drasticamente la struttura organizzativa dell’Ente. Le direzioni generali sono state tagliate da 48 a 36, di cui 22 distribuite sul territorio.

L’INPS “snella” di Boeri era stata oggetto di contrasti interni con l’ex direttore generale Massimo Cioffi, dimessosi proprio per attriti con il Presidente, e con il Civ – Consiglio di indirizzo e vigilanza, in cui siedono anche i sindacati come espressione delle parti sociali.

I nuovi dirigenti inizieranno a ricoprire i rispettivi nuovi incarichi a partire dal 1 febbraio. Subito dopo partiranno gli interpelli per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia.