Le migliori Università italiane? Sono al Nord. La Luiss detronizza la Bocconi

(Teleborsa) Futuro sempre più in apnea per tanti giovani che, inutile negarlo, guardano al domani con preoccupazione. Per questo l’istruzione è da considerarsi, sempre di più, mattoncino fondamentale per entrare nel mercato del lavoro in maniera stabile, allontanando le nubi nere della crisi e della precarietà.

E allora, quale migliore strada se non seguire il saggio consiglio dei genitori e iscriversi all’Università? Magari al Nord. Infatti, anche quando si tratta di Università il Nord sbaraglia il Sud.

Lo rivela la classifica stilata dal Sole24ore, che tiene conto di 12 indicatori tradizionali: 9 che riguardano la didattica (attrattività, sostenibilità, stage, mobilità internazionale, borse di studio, dispersione, efficacia, voto degli studenti e occupazione), gli altri 3 che riguardano la ricerca (qualità della produzione scientifica, competitività della ricerca, qualità dei dottorati).

Nord e Centro, dunque, fanno man bassa e si portano a casa le prime 15 posizioni. Tra le Università statali, quella più virtuosa è l’Università di Verona che si aggiudica la medaglia d’oro, seguita dall’Università di Trento. Medaglia di bronzo all’Università di Bologna.

Bisogna, invece, scorrere la lista e arrivare fino al 16° posto per trovare un ateneo del Sud: l’Università di Salerno, che scala 10 posizioni e saluta la 26esima posizione del 2015 centrando il miglioramento più netto a livello nazionale.

Al Mezzogiorno, regge bene anche Foggia, che sale di cinque posizioni. Sorridono anche Messina, Campobasso e Lecce, tutte con un guadagno di 4 posti in classifica rispetto all’anno scorso, e il Politecnico di Bari, che scala tre posizioni.

IL “SORPASSO” – La sorpresa, però, arriva dalle non statali. Tra le Università private, infatti, Roma si aggiudica il duello con Milano con la Bocconi che storce la bocca ed è costretta a cedere, almeno per quest’anno, lo scettro all’ateneo romano Luiss.