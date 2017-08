Lavoro occasionale, oltre 27 mila gli utenti registrati per i nuovi voucher

(Teleborsa) – Dopo circa 45 giorni di operatività della piattaforma INPS per la gestione delle prestazioni occasionali (nuovi voucher) sono oltre 27 mila gli utenti che si sono registrati.

In particolare – spiega l’ente previdenziale – si tratta di 3.998 utilizzatori del Libretto Famiglia, 12.252 utilizzatori del contratto di prestazione occasionale (aziende, liberi professionisti, associazioni ed altri enti) e 10.767 lavoratori disponibili a operare nelle forma del lavoro occasionale.

I versamenti effettuati dagli utilizzatori hanno superato l’importo di 4 milioni di euro, dei quali 362.000 per il Libretto Famiglia e 3.833.000 per il contratto di lavoro occasionale. Sempre nei primi 45 giorni di operatività della piattaforma, sono 6.742 i lavoratori che hanno svolto prestazioni di lavoro occasionale (686 Libretto Famiglia e 6.056 contratto di lavoro occasionale), per un totale di 28.724 giornate lavorative (2.544 Libretto Famiglia e 26.180 contratto di lavoro occasionale).

Ad agosto, oltre l’80% dei pagamenti di prestazioni (effettuati direttamente dall’INPS su base mensile) è stato realizzato con accredito su carta di credito ovvero in conto corrente.

Il contact center dell’INPS ha fornito 18.621 chiarimenti e indicazioni sulla normativa e sul funzionamento della piattaforma e ha effettuato, per conto degli utenti 3.600 operazioni di registrazione ovvero di comunicazione delle prestazioni lavorative.

L’utilizzo della piattaforma del lavoro occasionale è attivo per le famiglie e per le aziende di ogni settore produttivo, compresa l’agricoltura, dal 10 luglio 2017. Nel corso del prossimo mese di settembre, saranno rese disponibili nuove funzionalità, fra le quali quella che consente alle aziende agricole di effettuare la comunicazione di svolgimento della prestazione lavorativa su un arco temporale di tre giorni, piuttosto che su un solo giorno (come e’ previsto per tutte le aziende).