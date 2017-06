Lavoro nel settore sanitario: le offerte per il 2017

Prende il via “Umana Health Care Summer 2017”, la seconda edizione del progetto che si propone di selezionare figure professionali da impiegare nell’area sanitaria e socio sanitaria presso strutture assistenziali pubbliche e private. L’iniziativa prevede il reclutamento iniziale di oltre 170 operatori in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ad evidenziare la campagna il sito delle piccole-medie imprese pmi.it.

“Anche quest’anno Umana si attiva per una campagna di recruitment su vasta scala per profili professionali di alta specializzazione da inserire in strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private. L’estate – afferma Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana – si conferma uno dei momenti più delicati per queste realtà aziendali che affrontano i picchi di lavoro generato prevalentemente dai ‘ricoveri di sollievo’, ovvero la richiesta di sostegno al family care, e dalla rotazione del personale per le ferie estive. Personale qualificato selezionato dall’Area specialistica Sanità di Umana dopo una attenta profilatura che non si fermerà ad un curriculum adeguato, ma che nei colloqui ricercherà quella particolare sensibilità e predisposizione indispensabili per affrontare mansioni delicate come l’assistenza e la cura agli anziani, ai disabili e alle persone con particolari fragilità.”

FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE – La campagna di selezione è mirata a reclutare in tutta Italia:

80 Operatori socio sanitari (Oss) per strutture geriatriche;

20 Operatori socio sanitari (Oss) per disabili;

dieci farmacisti Gdo (scopo assunzione);

dieci infermieri;

15 educatori professionali per disabili;

20 assistenti alla poltrona di studio odontoiatrico (Aso);

dieci segretarie di studio medico;

dieci fisioterapisti;

due mediatori culturali.

CANDITATURE – Le candidature possono essere inviate all’indirizzo: cv.sanita@umana.it, mentre tutte le informazioni sono pubblicate sul sito di Umana.

