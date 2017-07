Lavoro: le migliori aziende e i settori vincenti nel 2017 secondo LinkedIn

LinkedIn, la piattaforma social utilizzata soprattutto per rapporti e contatti di lavoro, ha stilato una sorta classifica dedicata al mondo del lavoro nel 2017, evidenziando non solo le aziende, ma anche gli ambiti lavorativi con maggiori possibilità e margini nel prossimo futuro.

IL PESO DELL’IT – Alle prime cinque posizioni delle migliori dieci aziende al mondo ci sono 5 colossi Google, Amazon, Facebook, Saleforce e Uber. Ad attirare i candidati ci sono le prospettive di carriera in un ambiente dinamico e innovativo e i benefit aziendali. Subito dopo i Big Five troviamo nell’ordine Tesla (la prima azienda non del settore informatico della lista) e poi Apple, Time Warner, Walt Disney Company e ComcastNBC Universal (la rivale di Netflix per intenderci).

LE ALTRE AZIENDE TOP – Diverse aziende che si piazzano appena fuori dalla top ten ma che hanno fatto registrare una crescita sotto questo profilo veramente esponenziale negli ultimi mesi. Prime tra tutte Airbnb. Seguono Under Armour, l’azienda dei sogni per gli amanti dello sport, e Starbucks (che ha in vista una prossima apertura anche in Italia). Per il settore fitness e wellness segnaliamo FitBit che si sta estendendo anche al settore moda.

Allergan, specializzata nella creazione di medicinali salva-vita, sta puntando molto sul’assunzione dei millenial (che rappresentano più della metà del personale su un organico totale al momento di circa 18 mila dipendenti).

