Lavoro: Impiegati in Bartolini.

Il gruppo Bartolini, dal 2011 conosciuto come BRT S.p.A., è nato a Bologna nel 1928 e oggi è presente su tutto il territorio italiano con oltre 180 filiali.

L’azienda ha cominciato ad operare nel settore trasporto merci, ma è diventata famosa come “corriere” veloce e affidabile, specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci.

Il gruppo è flessibile e, anche grazie al suo personale, è in grado di soddisfare le esigenze distributive dei clienti più esigenti. Bartolini è sempre alla ricerca di giovani volenterosi e ben preparati.

In questo momento le figure professionali ricercate sono soprattutto impiegati in varie sedi sul territorio nazionale, ma l’azienda aggiorna le pagine lavoro sul web costantemente, come ogni grande azienda.

Chi è interessato a lavorare presso il gruppo Bartolini può controllare le offerte di lavoro o semplicemente inviare una candidatura spontanea cliccando qui

