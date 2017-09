Lavoro, i conti non tornano: salgono gli occupati, ma il monte ore è sceso di oltre 1 miliardo

(Teleborsa)Quando si parla di lavoro, ahimè, i conti non tornano (quasi) mai. In sostanza, pure quando la coperta c’è, è sempre troppo corta. Con la crisi che fa, ormai da anni, la parte del leone, i dati sull’occupazione accendono un dibattito sempre attuale.

– Nonostante, infatti, l’ultima rilevazione dell’Istat abbia messo in evidenza che(-5 per cento).

Nei primi 6 mesi del 2008, infatti, i lavoratori italiani erano stati in fabbrica o in ufficio per un totale di 22,8 miliardi di ore, nei primi 2 trimestri di quest’anno, invece, lo stock è sceso a 21,7.

I CONTI NON TORNANO – In buona sostanza, segnalano dall’Ufficio studi della CGIA, se a parità di occupati sono diminuite le ore lavorate, rispetto al 2008 i lavoratori a tempo pieno sono scesi e, viceversa, sono aumentati quelli a tempo parziale (contratti a termine, part time involontario, lavoro intermittente, somministrazione, etc.).

Se, infatti, nel 2008 i dipendenti full time erano l’86 per cento del totale, 8 anni dopo si sono abbassati all’81 per cento. Quelli a tempo parziale, invece, sono saliti dal 14 al 19 per cento del totale.