Lavoro, 3 ministeri cercano volontari su progetti cultura, ambiente e immigrazione

(Teleborsa) – A.A.A. – cercansi “volontari” per 13 progetti relativi alla cultura ed all’archeologia.

Lo annuncia il portale di Garanzia giovani, il programma istituzionalizzato per l’orientamento al lavoro degli under ’30, dando notizia di un bando per il servizio civile aperto a 110 volontari.

Il primo progetto dei Beni culturali prevede lo smistamento di 71 volontari in 13 progetti, riguardanti la tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale di musei, archivi e biblioteche. L’altro del Ministero dell’Ambiente l’impiego di 17 volontari in 2 progetti relativi alla preventiva difesa del suolo. Un terzo del ministero dell’Interno l’orientamento di 22 volontari in 4 progetti, finalizzati a garantire l’integrazione degli stranieri.