Lavori il sabato e fai poche assenze? Un’azienda premia con 2500 euro in busta paga

Hai deciso di lavorare il sabato e sei stato un dipendente modello con poche assenze? In busta paga arriva un premio che può arrivare fino a 2500 euro. L’azienda italiana che si è dimostrata così virtuosa e attenta nel favorire i lavoratori più meritevoli è Luxottica, leader nella produzione di occhiali.

“Questo è il premio più alto mai istituito dal Presidente Leonardo Del Vecchio” afferma Paolo Chissalè, rappresentante sindacale della Cisl, davvero soddisfatto del risultato. Finalmente una buona notizia dunque, ma andiamo nel dettaglio. Un dipendente di Luxottica che, con buona volontà, ha scelto di passare i prefestivi in azienda nei giorni di flessibilità e sul libretto ha registrato assenze di poco rilievo, “vince” 2500 euro in più in busta paga. Non solo, se ha firmato il contratto per l’azienda di Del Vecchio da più di 15 anni, allora il bonus aumenta del 10%.

I modi per usufruire effettivamente dell’importo aggiuntivo sono più d’uno e, in base alle scelte del lavoratore, l’ammontare viene tassato maggiormente o in minor misura. Chi sceglie, per esempio, di riscuotere in contanti il saldo a proprio favore, sarà soggetto all’Irpef. Su 1000 euro, dunque, ne rimarranno 815 “puliti”. Se, invece, l’azienda verserà direttamente sul conto, la banca riscuoterà la stessa tassa, progressiva e non agevolata. In questo caso, parliamo di 647 euro netti. Infine, scelta più vantaggiosa, il dipendente premiato da Luxottica che deciderà di usufruire di welfare o pensione integrativa manterrà il premio intatto e si vedrà aggiungere un ulteriore 10%.

La cifra del premio, specifica l’azienda, sarà diversa a seconda dello stabilimento e terrà conto di diversi aspetti lavorativi: dal rispetto delle regole, alla sicurezza, alla raccolta differenziata. In questo caso specifico, al premio si può aggiungere una cifra massima di 150 euro. Luxottica, per il 2016, ha predisposto complessivamente un premio di produzione di 1927 euro per ogni sede di lavoro. A questo benefit in denaro, appunto, vengono aggiunti altri 500 euro per premiare chi non è un assenteista, a cui vanno aggiunti altri 10 euro per ogni giorno prefestivo trascorso al lavoro. Anche se in alcuni egli stabilimenti gli interventi per migliorare la situazione lavorativa dei dipendenti sono ancora da attuare, tuttavia la direzione dell’azienda è giusta e virtuosa. E, secondo quanto riportato dai sindacalisti, i dipendenti sono soddisfatti.