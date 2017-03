Lavorare in estate a Lignano Sabbiadoro. Ecco come candidarsi

L’estate non è alle porte ma non è neanche così lontana, ecco perché è il momento giusto, se si vuole lavorare nel settore della balneazione, dare uno sguardo alle prime ricerche di personale da parte dei lidi.

Ed è, infatti, già a caccia di impiegati, baristi, cameriere e cuochi la Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A così da utilizzarli all’interno delle strutture dell’ente, soprattutto nei chioschi che si trovano in spiaggia e all’interno della Terrazza a Mare, uno dei luoghi più noti della località marittima in provincia di Udine.

Il sito da spulciare e da usare per inviare la candidatura è www.lignanosabbiadoro.it, dove si possono consultare ben 23 bandi di assunzione a cui, nei prossimi mesi, se ne dovrebbero aggiungere degli altri.

Ogni posizione ha ovviamente dei requisiti propri ma ce ne sono anche di comuni, quali la maggiore età, la conoscenza delle principali lingue straniere e l’esperienza, anche minima, nella mansione in cui ci si vuole candidare.

Come si legge su Udinese Today, stando alle parole del presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni, Loris Salatin, l’ente è alla ricerca di “addetti ai lavori che si mettano a disposizione dei nostri ospiti e che regalino un valore aggiunto ai turisti che scelgono Lignano Sabbiadoro per la loro vacanza”.

“Lignano – ha aggiunto Salatin – nelle ultime due stagioni, ha raggiunto buoni risultati con presenze in crescita e proprio per questo motivo il personale dovrà rispondere a precisi requisiti tra i quali la professionalità e la gentilezza nei confronti dei nostri ospiti. Per questo, abbiamo deciso di investire anche nella loro formazione”.