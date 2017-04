Lamborghini, Mondadori e le altre aziende preferite da chi cerca lavoro in Italia

Secondo l’indagine del Randstad Employer Brand, Lamborghini e Mondadori sono tra le aziende più desiderate dagli italiani. Sul gradino del podio, quest’anno, sale Thales Alenia Space, azienda aerospaziale leader europea dei sistemi satellitari, mentre la medaglia d’argento e quella di bronzo sono state assegnate al noto marchio di macchine di lusso e alla casa editrice di Marina Berlusconi.

Le sorprese, però, non finiscono qui: al quarto posto, anche se la medaglia sarebbe quella “di legno”, si posiziona un altro grande marchio, orgoglio del nostro Paese. Si tratta della Ferrero, l’azienda di Alba specializzata nei prodotti dolciari. Per il quarto anno consecutivo in sei anni, la multinazionale che ha come motto “Le buone idee conquistano il mondo” si aggiudica di nuovo il Randstad Award, riconoscimento che vale il prestigioso ingresso nella Hall of Fame delle aziende globali, obiettivo raggiunto soltanto da altre sei imprese al mondo. L’altra azienda che ha riscosso più attrattiva nel 2017 è Huawei, premiata per il grande sviluppo e innovazione nel campo della tecnologia.

Veniamo ai dati. L’indagine firmata Randstad è stata condotta su un campione di 5000 persone in un’età compresa tra i 18 e i 65 anni a cui è stata rivolta una domanda precisa: “Dove vorresti lavorare?”. La scelta poteva cadere all’interno di 150 esercizi con almeno 1000 dipendenti e con sede fiscale in Italia. Dalle risposte degli intervistati e per i motivi addotti riguardo le loro scelte, è emerso che uno dei fattori di principale importanza per chi cerca lavoro nel nostro paese è costituito dal work life balance, ovvero l’equilibrio tra vita privata e lavorativa. Andando nello specifico sui brand che sono saliti sul podio Randstad del 2017, gli aspiranti dipendenti di Thales sono stati conquistanti dalla sfida delle nuove tecnologie offerte dall’azienda. Per quanto concerne la preferenza per Lamborghini, invece, si parla della reputazione d’eccellenza del marchio italiano. Infine, la Mondadori viene indicata per il posto di rilievo nel campo della comunicazione e dei media.

Durante la grande serata dei Randstad Award, si sono rese degne del premio denominato “Globe” altre tre aziende: Avio Aero per il work life balance offerto, Coca Cola HBC Italia per la solidità del marchio e Ikea per la responsabilità sociale a livello di imprenditoria.