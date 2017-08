Ivanka Trump cerca stagisti, ma la paga non è affatto buona. La first daughter d’America non è solo la figlia prediletta di Donald Trump, ma anche un’imprenditrice con aziende da milioni di dollari. Dopo l’elezione del padre, la bella Ivanka ha visto crescere ulteriormente la sua ricchezza, gli affari vanno bene e lei ha deciso di assumere nuovo personale. Per farlo ha scelto di utilizzare il sistema del tirocinio, attraverso una rigida selezione. Peccato però che è i fortunati che potranno lavorare per lei non riceveranno uno stipendio adeguato. Secondo quanto riportato dai media americani infatti Ivanka sarebbe in cerca di stagisti non pagati.

“Stiamo cercando personale. Vuoi unirti al gruppo?”; è questo il messaggio comparso sulla sezione “Carriere” del sito della società. Qui sono aperte ben 3 posizioni: e-commerce manager, intermediario del Customer Service e coordinatore dei social media. Per ogni mansione sono richieste competenze specifiche ed esperienze pregresse, che consentiranno ai candidati di entrare nel team di Ivanka. L’unico dettaglio non indicato è lo stipendio. In tanti si sono chiesti perché non fosse stato indicato e la risposta è arrivata da un ex stagista della figlia di Donald Trump che ha raccontato a Forbes di aver lavorato per la sezione marketing senza aver mai percepito uno stipendio. La donna avrebbe scelto di andarsene a causa del troppo stress (lavorava 6 giorni a settimana) e della mancanza di un compenso, mai arrivato perché le veniva ripetuto continuamente che la miglior paga era l’esperienza che le veniva offerta.

Non proprio un’ottima pubblicità per chi sogna di lavorare per la società di Ivanka Trump, che già qualche tempo fa era finita nella bufera. La Fair Labor Association aveva infatti denunciato la condizione inumana degli operai che lavorano nelle fabbriche in Cina, dove lavorano per 57 ore a settimana, ricevendo una paga di un euro l’ora.