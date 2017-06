Istat, 3,5 milioni di lavoratori pubblici. Quasi mezzo milione i precari

(Teleborsa) – Nella pubblica amministrazione l’esercito degli statali conta poco meno di 3,5 milioni di lavoratori dipendenti, e quasi mezzo milione sono precari. E’ la fotografia scattata dai primi risultati del censimento permanente dell’Istat sulle istituzioni pubbliche.

“Al 31 dicembre 2015 sono attive 12.874 istituzioni pubbliche che impiegano 3.305.313 lavoratori dipendenti, di cui 293.804 a tempo determinato (pari all’8,4%) e 173.558 non dipendenti (collaboratori, altri atipici e lavoratori temporanei), distribuiti in 106.870 unità locali. I precari, dunque, ammontano a 467.362 lavoratori.

Nel censimento sono inserite le forze di sicurezza, le forze armate (complessivamente circa 490 mila persone di cui circa 34 mila donne) e i dipendenti pubblici che lavorano all’estero (poco più di 6 mila).

Il personale dipendente è concentrato per il 54,1% nell’amministrazione centrale, per il 20% in aziende o enti del Servizio sanitario nazionale e per l’11,8% nei Comuni. Il personale non dipendente lavora per il 32,2% nell’università pubblica, per il 21,5% in aziende o enti del servizio statistico nazionale, per il 18,2% nei Comuni. Tra il 2011 e il 2015 dipendenti pubblici sono calati dell’1,1%: i lavoratori a tempo indeterminato sono diminuiti di 45 mila unità circa (-1,7%), mentre quelli a tempo determinato sono cresciuti di 12 mila unità (+5,1%).

Si concentra al Sud la quota maggiore di statali. A livello territoriale, infatti, il personale in servizio nelle istituzioni pubbliche è concentrato per il 35,3% in unità locali situate nel Mezzogiorno (22,6% nelle Regioni del Sud e 12,7% nelle Isole). Il 22,6% del personale lavora nel Nord-Ovest, il 22,3% nel Centro e il 19,7% nel Nord-Est del Paese.

Oltre metà del personale delle istituzioni pubbliche è donna (56%), tuttavia la presenza femminile negli organi di vertice è limitata e pari al 14,4%.