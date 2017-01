(Teleborsa) – Il Decreto di nomina di Gabriella Di Michele come nuovo Direttore generale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è stato firmato dal Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, confermando la scelta indicata dal Presidente Boeri nel dicembre scorso.



Il Presidente dell’Inps ha augurato buon lavoro alla dottoressa Di Michele e ringraziando il Direttore generale facente funzioni, Vincenzo Damato, per l’ottimo e apprezzato lavoro svolto in questa difficile fase di transizione.

Inps: Gabriella Di Michele nuovo Direttore generale redazioneteleborsaxml