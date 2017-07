Infermiera licenziata perché salva un gattino randagio

Un’infermiera di 43 anni è stata licenziata perché ha salvato un gattino randagio, trasportandolo a bordo del pullman sul quale viaggiava con alcuni malati di Alzheimer.

È accaduto qualche mese fa a Bari

Il nome della donna è Patrizia Antonino e la sua storia è stata raccontata da Dabitonto.com.

Il motivo? Avere deciso di togliere dalla strada un gattino abbandonato e malnutrito, trovato all’interno di una scatola di cartone.

Come si apprende da Adnkronos.com, prima di partecipare a una riunione, l’infermiera, assunta con contratto a tempo indeterminato, “trova un gattino abbandonato all’interno di una scatola e decide di portarlo con sé. Solo che una volta all’interno della struttura, la vice coordinatrice del centro le chiede di riportarlo dove lo ha trovato. L’infermiera non fa una piega e rimette il randagio nella scatola“.

Ma tra i pazienti c’è una signora che chiede all’infermiera di poter tenere con sé il gatto e, non appena il pulmino si ferma davanti alla sua abitazione, la nipote si offre di tenerlo in casa.

La donna, quindi, decide di affidarlo alle sue cure.

Un’azione che, però, non è affatto piaciuta alla direzione sanitaria della cooperativa che prima sospende l’infermiera e, successivamente, la licenzia.

“Dall’11 al 18 maggio la donna è in ferie – scrive il portale dabitonto.com – ma il 15 maggio riceve una lettera dalla cooperativa con la quale le si comunica una ‘contestazione disciplinare ex art. 7 legge 300/70’. La struttura, dando la sua versione dei fatti ‘vista la gravità del suo comportamento, il potenziale pericolo cagionato alla paziente’, decide per la “sospensione cautelare dal servizio”, e la invita a fornire giustificazioni“.

La donna comunica le proprie giustificazioni due giorni dopo. Il 30 maggio, però, arriva il licenziamento senza preavviso.

Adesso l’infermiera, che non è sposata e si occupa della madre 84enne, non ha più un impiego, ma non demorde e vuole andare alla carica: “Lotterò per avere quello che mi spetta – ha detto al portale pugliese – sono pronta ad andare fino in fondo a questa questione, davvero assurda. Se lo rifarei? Assolutamente sì“.