INAIL: selezione pubblica per 62 borse di studio

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di sessantadue borse di studio, di cui trentadue da fruire presso il Dipartimento di Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (DiMEILA) e trenta presso il Dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (DITSPIA), come di seguito indicato:

– diciassette con lauree triennali, ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, e previgente normativa, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

– quarantacinque con lauree magistrali, ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, e previgente normativa, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233.

E’ esclusa l’equipollenza di qualsiasi altro titolo universitario. Ciascun candidato dovrà concorrere, a pena di esclusione, ad una sola delle borse di studio identificate da un apposito codice di riferimento cosi’ come indicato nella tabella A allegata al bando.

Gli elenchi dei candidati ammessi al colloquio e il calendario dei colloqui saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’INAIL. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposita modulistica allegata al bando, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC personale del candidato, entro e non oltre le ore 24,00 del 3 luglio 2017.

Potete scaricare il bando completo, con gli allegati e il modello di domanda cliccando qui

Leggi anche:

Qui altri articoli su Lavoro e Concorsi