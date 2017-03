Il lavoro dei sogni: pagati per visitare hotel di lusso

Sognate di visitare ogni giorno hotel di lusso, passare da una spa all’altra, pranzare nei migliori ristoranti e dormire gratis nelle suite più prestigiose? Abbiamo l’offerte di lavoro perfetta per voi: Bidtotrip, startup emiliana che opera nel settore del luxury travel, sta cercando due “mistery guest”, cioè due persone che avranno il compito di controllare la qualità dei servizi delle strutture di lusso. Il compenso è ancora top secret, ma chi ha la passione per i viaggi e ha un po’ di esperienza in alberghi di lusso dovrebbe farci un pensierino.

REQUISITI – Il candidato ideale è una persona affidabile e seria, disponibile a trasferte di lavoro, intraprendente, con ottima conoscenza della lingua inglese. Deve avere spiccate doti di flessibilità, di organizzazione e di autonomia operativa.

IL LAVORO – Le persone che Bidtotrip sta cercando, full time una e part time l’altra, testeranno gli hotel due weekend al mese. Dovranno poi compilare una recensione dettagliata della struttura e dei servizi testati, allegando foto e brevi video (anche girati con smartphone). Entrambe le figure verranno inserite nel team a seguito di un periodo di prova remunerato. La persona full time avrà un contratto a tempo indeterminato, la figura part time avrà un contratto a chiamata. La remunerazione sarà stabilita in base al profilo del candidato.

COME FARE PER CANDIDARSI – Per candidarsi online c’è tempo fino al 31 marzo e non è richiesta una formazione specifica. Basta compilare il questionario che si trova sul sito bidtotrip.com/it/il-lavoro-piu-bello-del-mondo. Le candidature verranno chiuse il 31 marzo 2017.

In collaborazione con Adnkronos

