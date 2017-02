Il Gruppo Ferrovie di Stato è tra le aziende più desiderate da chi cerca lavoro

(Teleborsa) – Il Gruppo FS conquista per il terzo anno consecutivo il primo posto nella classifica Best Employer 2017, la classifica delle aziende più desiderate dai giovani laureati.

Best Employer of Choice 2017, survey di Cesop HR Consulting Company, ha infatti riconfermato a FS Italiane il gradino più alto del podio nel ranking delle realtà industriali e produttive preferite come posto di lavoro. Il campione statistico è composto da 2.500 giovani neolaureati con età media 26 anni, rappresentativi della popolazione nazionale per sesso, area geografica e tipologia di laurea, che hanno valutato un panel di 100 aziende nazionali e multinazionali.

Il primo posto era stato già assegnato a FS Italiane nel 2016 e nel 2015. Il risultato, conseguito non solo a livello globale ma anche nella categoria delle aziende di area tecnico-scientifica, è la conferma del buon esito del processo di trasformazione e di rilancio di cui il Gruppo è stato protagonista negli ultimi anni, e che l’ha portato a superare importanti aziende nazionali e internazionali da sempre molto apprezzate dai giovani, come Google e Apple, classificatesi al secondo e al terzo posto.

“Crediamo fortemente nel contributo che i giovani possono dare alla nostra azienda” sottolinea l’Ad Renato Mazzoncini, , che preannuncia per i prossimi mesi anche un forte ricambio generazionale, che prevede 1.000 nuove assunzioni seocndo il piano di turnaround previsto dal Piano industriale 2017-2026.