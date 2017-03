I voucher lavoro verranno aboliti. Ma solo dal 2018

Il Parlamento ha deciso di adottare la soluzione più drastica sui voucher: ha deciso di abolirli completamente. L’effetto però non sarà immediato, infatti, ci sarà un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2017 per permettere di utilizzarli a chi li ha già acquistati.

La conferma è arrivata da Patrizia Maestri (Pd), relatrice della proposta di legge che verrà votata in commissione Lavoro della Camera. E già da domani il governo potrebbe emanare il decreto per cancellare completamente i buoni lavoro.

È questa la decisione della maggioranza per scongiurare il referendum sui voucher voluto dalla Cgil. Una soluzione lampo per fare in modo che il termine di conversione del decreto scada prima della data della consultazione referendaria. Secondo la deputata Pd l’abrogazione “va bene, è un risultato inatteso ma positivo, speriamo però che il governo non li faccia poi rientrare sotto altre forme”.

La maggioranza ha dunque scelto la soluzione più drastica, nonostante il coro di critiche che in queste ore si sta levando dal mondo delle imprese. Confindustria attacca. “Cancellare i voucher sarebbe un grave errore. Il governo non ceda a pressioni ingiustificate” ha dichiarato il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe. “Sarebbe un errore clamoroso, i voucher pesano per lo 0,19% del totale delle ore lavorate. Meglio proseguire con la tracciabilità aumentando l’area dei controlli sugli abusi”.

In particolare nel mondo delle imprese temono che senza i buoni lavoro, o uno strumento analogo, si favorisca il lavoro nero. “Anche senza i buoni lavoro – ha detto il presidente di Confesercenti, Massimo Vivoli – i mini-jobs continueranno ad esistere: servirà dunque un altro strumento per regolamentare tutte quelle prestazioni occasionali che nelle imprese non possono essere inquadrate in rapporti di lavoro tradizionale, soprattutto in quei settori – come il turismo, il marketing, il commercio e l’organizzazione eventi – che si trovano spesso a dover fronteggiare aumenti imprevedibili ma momentanei dell’attività”.

