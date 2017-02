Gruppo FCA, lavoratori Teksid in sciopero per l’azzeramento dei premi

(Teleborsa) – Lavoratori Teksid (gruppo FCA) in protesta presso lo stabilimento torinese di Carmagnola, a causa del mancato pagamento dei premi di produzione.

La Fiom di Torino ha proclamato lo sciopero, che prevede due ore di astensione dal lavoro per ogni turno, nelle giornate di oggi e domani.

Si protesta contro il mancato pagamento dei premi di produzione, in un anno come il 2016 molto redditizio per l’azienda piemontese, ma soprattutto dopo che sono stati richiesti ai dipendenti sacrifici per oltre 10 mesi, in termini di straordinari e turni aggiuntivi di sabato e domenica.

Secondo fonti sindacali, lo sciopero avrebbe avuto un’adesione alta dell’80%.