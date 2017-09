Giovani & Carriere, 100 studenti universitari per progettare l’assicurazione del futuro

(Teleborsa) – Ancora un iniziativa a favore dei giovani e dell’inserimento in carriera, in un momento cruciale per l’economia italiana e per il mercato del lavoro. E’ partito infatti #AXAChallenge, una iniziativa promossa dalla compagnia assicurativa francese, con collaborazione con l’Università Bocconi.

Sono stati selezionati 100 gli studenti universitari per ridisegnare l’assicurazione del futuro, consentendo loro di essere parte attiva nel processo di trasformazione che sta attraversando il settore assicurativo. Gli studenti verranno divisi in vari gruppi e, sperimentando un’esperienza di lavoro imprenditoriale, realizzeranno un business plan su temi quali smart mobility, smart home, smart health, small business & marketplaces, communications with our stakeholders/customers.

Lungo il loro percorso di sviluppo verranno supportati dai team di AXA Italia e di Università Bocconi, i quali formeranno poi una giuria che il 1° dicembre valuterà le proposte presentate e a febbraio 2018 premierà le migliori. Gli studenti selezionati avranno la possibilità di svolgere uno stage presso AXA Italia e di vedere finanziato il proprio progetto nel corso del 2018.