FS e “Girls in Motion”: viaggio di 20 studentesse per incentivare le donne a studi e lavori tecnici

(Teleborsa) – Battezzato “Girl in Motion”, il viaggio è durato 4 giorni è si è concluso nei cantieri della nuova stazione Napoli Afragola AV. Vi hanno partecipato 20 studentesse partite il 25 aprile da Milano con prima destinazione Bologna a bordo di un Frecciarossa 1000 di Trenitalia per visitare alcuni degli impianti operativi simbolo dell’eccellenza italiana, per raccontare, con gli occhi di giovani ragazze, il lavoro tecnico e specialistico al femminile.

Le ragazze, selezionate in tutta Italia fra circa 1.500 studentesse delle scuole superiori, fanno parte della “Campagna WIM-Women in Motion” con l’obiettivo di incentivare appunto le donne a studiare e lavorare nei settori tecnici. Il progetto, sostenuto dal Gruppo FS, è frutto della collaborazione delle ferrovie italiane con Acea, Aidda, Amarelli, Ania, Fondazione Marisa Bellisario, Enel, Eni, Poste Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Terna, ed era stato presentato lo scorso 14 marzo nella sede della Fondazione Marisa Bellisario.



Nel loro viaggio, le 20 studentesse hanno toccato con mano realtà operative e tecnologiche all’avanguardia: la cabina di guida del Frecciarossa 1000, la Sala di gestione e controllo di Rete Ferroviaria Italiana di Bologna, il Distretto e la Piattaforma di estrazione del gas di Eni a Ravenna, la Diga di Suviana di Enel a Bargi (Bo), l’Impianto di manutenzione di Trenitalia a Firenze, il Business Control Center di Poste Italiane a Roma, la Sala Dispatcher Idrica (Ato 2) e la Sala Operativa elettrica (Areti) di Acea a Roma e, a conclusione del viaggio, i cantieri della nuova stazione Napoli Afragola AV (Alta Velocità) che sarà inaugurata il prossimo 1 giugno, dopo un anno e mezzo di lavori.

Le studentesse hanno raccontato le loro esperienze con testi, immagini e video sulla pagina facebook di WIM – Women in Motion e sul sito web wim.win. Obiettivo: incentivare, con l’interesse e l’entusiasmo mostrati durante le tappe, le loro coetanee e le donne in generale a intraprendere un percorso di studi o una carriera professionale nei settori tecnici.