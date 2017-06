Freitag, l’azienda svizzera senza capi (che funziona benissimo)

C’è un’azienda in Svizzera che ha deciso di eliminare ogni gerarchia e di responsabilizzare e coinvolgere allo stesso modo ogni singolo dipendente. Si tratta della Freitag, una società di Zurigo che realizza borse e accessori riciclando teloni di camion usati e che più recentemente ha esteso la produzione all’abbigliamento.

Freitag ha deciso di andare controcorrente eliminando ceo, coo, cfo e altre sigle di cui non sa che farsene. Ha smantellato la tradizionale gerarchia organizzativa, direzione compresa, a favore di una gestione orizzontale. Nell’azienda fondata da Markus e Daniel Freitag, non c’è nessuno a capo di nulla ma tutti sono responsabili dell’azienda alla stessa maniera.

Non solo: sempre in controtendenza, ha introdotto l’un-casual friday, cioè il venerdì formale. Al contrario di tutte le aziende, che solitamente autorizzano e invogliano i dipendenti a vestirsi in modo informale l’ultimo giorno della settimana, alla Freitag bisogna invece indossare una cravatta. Fatta in casa, ovviamenta, la E905 Cravate in rafia di canapa e lino, sostenibile e compostabile come tutti i prodotti sfornati dalla società.

Leggi anche:

Azienda paga 15 euro per ogni chilo perso dai propri dipendenti

La felicità dei dipendenti è la chiave per produttività e fedeltà aziendale