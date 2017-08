Ferrero: tutte le assunzioni in corso

Novità lavorative in Ferrero, azienda multinazionale nota a tutti per i suoi prodotti dolciari. Sono alcune decine le nuove posizioni aperte in Italia per varie professionalità. Del resto un’azienda come Ferrero è quotidianamente alla ricerca di buone professionalità e persone volenterose con buoni curricula.

La storia della Ferrero parte nel 1942 ad Alba, un paesino in provincia di Cuneo in Piemonte, dove Pietro Ferrero aprì un piccolo laboratorio di pasticceria utilizzando le nocciole, ingrediente che diverrà molto importante per tutta la produzione dolciaria a cominciare dal primo prodotto, la pasta gianduia. Grazie all’enorme successo ottenuto, Pietro Ferrero decise di ingrandire il laboratorio e di far conoscere i suoi prodotti anche al resto d’Italia, nasce così l’azienda dolciaria più famosa al mondo, la Ferrero.

Negli anni ’50 i suoi prodotti vengono esportati anche all’estero, così Ferrero decide di aprire il suo primo stabilimento fuori dall’Italia e precisamente a Stadtallendorf in Germania. A questo seguirà, negli anni ’60, l’apertura di altri nuovi stabilimenti in Francia e poi in Belgio, in Svizzera, in Inghilterra, in Olanda, in Danimarca e negli anni ‘70 anche in America, in Giappone, in Australia, etc.

Chi è interessato a queste nuove posizioni lavorative o semplicemente a inviare una candidatura spontanea può cliccare qui

